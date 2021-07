Uchwała sanacyjna w praktyce. "Kolega koledze" w spółkach Skarbu Państwa? "Nie ma mowy o wilczym bilecie"

Nie milkną echa po tzw. uchwale sanacyjnej, zgodnie z którą rodziny polityków PiS nie mogą być osadzane w spółkach Skarbu Państwa. - To, co naszą formację różni, kiedy jesteśmy u szczytu władzy i to z bardzo dobrym poparciem, potrafimy te błędy dostrzec i je korygować - komentował w programie "Newsroom WP" Marcin Horała, wiceminister infrastruktury. - Jest parę przypadków przedstawianych w mediach i z tego są wysnuwane daleko idące teorie. (...) W przypadku p. Sylwii Sobolewskiej nie było żadnych nieprawidłowości, miała wszystkie kompetencje i egzaminy, ale skoro jest jest bliską osobą ważnego polityka PiS to trzeba uznać, że takim osobom mniej wolno - ocenił wiceszef MI. Prowadzący Mateusz Ratajczyk zauważył, że były asystent Marcina Horały pracuje przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. - To, co pan mówi teraz, to jest po prostu manipulacja. Nie ma mowy o żadnym załatwianiu "kolega koledze", natomiast to, co by chciała zrobić opozycja to sytuacja, gdy ktoś, kto miał kiedykolwiek coś wspólnego z PiS-em, ma mieć wilczy bilet we wszelkich instytucjach państwowych. To nie na tym polega nepotyzm - konkludował Marcin Horała.