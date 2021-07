Jarosław Kaczyński przegrał w sądzie. "Nie ma powodu bać się władzy"

"Wygrana w procesie, który wytoczył mi Jarosław Kaczyński to dowód na to, że nie ma powodu bać się tej władzy. To sygnał dla tych wszystkich, którzy widząc krzywdę lub niesprawiedliwość, nie powinni mieć obaw, aby o tym głośno mówić" - napisał w mediach społecznościowych były przewodniczący partii Nowoczesna.