Sejm wybiera nowego RPO. Girzyński: mamy kandydata

- To możliwe, bo partia rządząca może z ustawodawstwem zrobić wszystko, bo nie ma nad sobą kontrolera w postaci Trybunału Konstytucyjnego. Byłaby to jednak bardzo zła decyzja. Może PiS wreszcie zrozumie, że demokracja to władza większości ograniczona prawami mniejszości. Musimy o tym pamiętać, że władza nie może robić wszystkiego, ponieważ to nie jest w demokracji możliwe. Jeżeli tak się postępuje, to nazywa się to autorytaryzmem - mówi prof. Zoll.