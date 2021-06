Michalski: Dramat Lidii Staroń. Pomyliła urząd Rzecznika Praw Obywatelskich z występem w "Sprawie dla reportera" [OPINIA]

Jeszcze jeden przykład. Senator Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej pytał z kolei o wnioski polityków PiS do Trybunału Konstytucyjnego dotyczące uprawnień Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej do kontroli prawa krajowego i stosowania środków tymczasowych. - Rzecznik to nie powinien być polityk, a powinien odpowiedzieć polityk. Więc w tej sytuacji to nie jest działanie czy właściwość Rzecznika – odpowiedziała. Kiedy senator Bosacki dopytywał, czy walcząca o urząd RPO zgadza się, by wyroki TSUE nie obowiązywały w Polsce, Lidia Staroń stwierdziła: -To nie tak, że nie mają tutaj, że tak powiem działać, to nie to.