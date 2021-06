Lidia Staroń nowym RPO? Senat zdecydował

Wybór RPO jest konieczny. We wrześniu 2020 roku upłynęła 5-letnia kadencja Adama Bodnara. Zgodnie z przepisami mimo upływu kadencji rzecznik nadal pełni swój urząd do czasu powołania przez parlament następcy. Jednak 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustawy o RPO, który na to zezwala, jest niekonstytucyjny. Straci on moc w połowie lipca.