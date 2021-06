Lidia Staroń na RPO. Włodzimierz Cimoszewicz odkrywa plan PiS

Sejm zdecydował o wyborze senator Lidii Staroń na Rzecznika Praw Obywatelskich. Kandydatka PiS otrzymała 231 głosów, aplikację wspólnego kandydata opozycji Marcina Wiącka poparło z kolei 222 parlamentarzystów. Aby Staroń mogła objąć stanowisko, zgodę musi jeszcze wyrazić Senat. - Ustawa o RPO wymaga wybitnej znajomości prawa. Pani Staroń nie jest prawnikiem. W moim przekonaniu ona nie spełnia warunków kwalifikacyjnych. To, że uzyskała większość głosów, świadczy jedynie o pewnym uporze politycznym - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski były premier, europoseł Włodzimierz Cimoszewicz. - Wydaje mi się, że PiS robi to wszystko ze świadomością, iż ona nie przejdzie w Senacie, a ponieważ znowelizowano ustawę o RPO, to ustanowią komisarza. I będą bronili rządu przed obywatelami, a nie obywateli przed rządem - dodał Cimoszewicz.