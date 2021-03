Bartłomiej Wróblewski "rzeźnikiem praw obywatelskich"? Jest reakcja kandydata PiS na RPO

Baner z hasłem "Bartłomiej Wróblewski - Rzeźnik Praw Obywatelskich" zawisł w nocy na jednym z budynków w Poznaniu. Kandydat PiS na stanowisko Rzecznika Obywatelskiego zasłynął bowiem jako inicjator wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczenia aborcji. Wróblewski skomentował uderzający w niego plakat w programie "Newsroom" WP. – Przyzwyczaiłem się do ataków politycznych, nie jest to pierwszy raz, kiedy jestem atakowany. W trakcie 10 lat mojego zaangażowania politycznego bardzo trudno byłoby mi znaleźć choćby kilka przykładów jakichkolwiek moich ataków personalnych na inne osoby. Uważam, że każdemu człowiekowi należy się szacunek i godność. Rozmawiajmy i spierajmy się o problemy, natomiast unikajmy zaczepek personalnych – powiedział.

