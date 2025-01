Sakiewicz odpowiada Owsiakowi. "Nie możemy pozwolić"

W poniedziałek szef WOŚP Jerzy Owsiak wezwał reklamodawców do zerwania współpracy z telewizją Republika. Przekonywał, że Orkiestra nie będzie pracowała z firmami, które emitują swoje spoty w medium Tomasza Sakiewicza.

W Republice reklamodawcy odchodzą od ponad roku. Początkowo był to efekt kontrowersyjnych wypowiedzi niektórych gości, m.in. Jana Pietrzaka. Po apelu Owsiaka inne firmy również postanowiły nie przedłużać współpracy, m.in. Wawel. Z kolei Lidl zapowiedział, że liczy na porozumienie między stronami - jeśli go nie będzie, to wycofa swoje reklamy z Republiki.