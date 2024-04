Wściekli rolnicy i aktywiści klimatyczni mają wspólnego wroga: wielki przemysł i populistów

Po części można to zrozumieć. Unijna polityka do tej pory nie wspierała drobnych gospodarstw, więc trudno zaufać Brukseli, że teraz będzie inaczej. Do tego urzędnicy, jak to urzędnicy, nie potrafili przekazać założeń w skuteczny sposób i ułatwić zmiany, a wręcz do nich zachęcić. W rezultacie do wielu rolników dociera jedynie to, że będą mieli o wiele więcej biurokracji, bo ktoś tak sobie ubzdurał.