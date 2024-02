Protest rolników. Jednoznaczne zdanie Polaków

Najniższe poparcie w średnich miastach

A jak wygląda poparcie dla rolników, w rozbiciu na miejsce zamieszkania? Największym poparciem - co nie jest zaskoczeniem - rolnicze protesty cieszą się wśród mieszkańców małych miast do 50 tys. mieszkańców. "Zdecydowane tak" dla rolników wyraziło tutaj 53 proc. mieszkańców. Co ciekawe, rolnicy mogą liczyć na większą sympatię mieszkańców dużych miast (powyżej 250 tys. mieszkańców) niż średnich (od 50 do 250 tys. mieszkańców). Odpowiednio to 43 proc. do 35 proc.