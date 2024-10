Żołnierze Kima w Rosji. "Kolejna odsłona współpracy" [OPINIA]

Mundur to gwarancja nieco lepszej diety (i paru innych przywilejów), ale co do zasady, północnokoreański żołnierz okazem zdrowia nie jest. Kim ma 200 tys. "specjalsów" – wykarmionych byczków – ale to gwardia reżimu i nie sądzę, by ludzi z tych formacji posyłał do Rosji. Idą zwykłe "szweje", ze swoimi problemami. I wysoką motywacją, na którą zwróciłem uwagę w grudniu 2023 roku, gdy spotkałem się z emerytowanym generałem południowokoreańskiej armii. Głównym tematem rozmowy była współpraca przemysłów naszych krajów, ale skorzystałem z okazji i poprosiłem o ocenę możliwości wojsk Kim Dzong Una. "Są liczne i sfanatyzowane", stwierdziłem. "Owszem", usłyszałem w odpowiedzi. "Ale to nie jest żołnierz zdolny do długotrwałego wysiłku", zapewnił mnie ów generał.