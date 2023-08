Korea Północna: "poddani Kima" umierają z głodu. Służby z Seulu ujawniły tragedię

Przerażające szacunki

Narodowa Służba Wywiadowcza Korei Południowej przedstawiła zatrważające statystyki. W tym roku, od stycznia do lipca, zmarło z powodu głodu co najmniej 240 mieszkańców Korei Północnej. To dwa razy więcej niż wynosiła roczna średnia w ciągu ostatnich pięciu lat. W tamtym bowiem okresie odnotowywano każdego roku około 110 osób, które zmarły z głodu.