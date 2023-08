Korea Północna przerwała milczenie ws. żołnierza USA, który uciekł do Kim Dzong Una

Amerykanie oceniali, że ucieczka Kinga była dobrowolna, nie kwalifikowali go więc jako przetrzymywanego siłą jeńca, jednak zabiegali drogą dyplomatyczną o wyjaśnienia. Do dezercji doszło na kilka dni przed terminem wyjazdu szeregowego do kraju, gdzie miał stanąć przed wojskowym sądem za dokonane podczas wojskowej służby w Korei napaści i zniszczenia mienia publicznego, w tym uszkodzenie samochodu policyjnego.