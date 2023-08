Wyszedł z aresztu. Odnalazł się w Korei Północnej. Rodzina Travisa Kinga zabrała głos

Travis King zniknął podczas pobytu w amerykańskiej bazie w Korei Południowej. Stało się to po zwolnieniu go z aresztu wojskowego. Dwa miesiące mężczyzna odsiedział w więzieniu za napaść. Został zwolniony 10 lipca. Czekała go podróż do Stanów Zjednoczonych i postępowanie dyscyplinarne.