Liczby mówią o jednym. Wymóg w Ukrainie w obliczu demografii

Inaczej mają się sprawy w przypadku Ukraińców. Twierdzenie, że zabitych jest "dużo mniej" niż 80 tys. to kłamstwo. Rozumiem, dlaczego ukraiński prezydent po nie sięga, ale sądzę też, że dramatyczne rozmijanie się z prawdą w tak ważnej kwestii Ukrainie nie służy. Wojna na Wschodzie nie jest "strzelaniem do rosyjskich kaczek", a takie wrażenie można odnieść po wszelkich sugestiach, że giną przede wszystkim Rosjanie. Owszem, ginie ich więcej, bo to oni przez większość wojny są stroną atakującą. Bo specyficzne cechy kulturowe i techniczne (o których wielokrotnie pisałem) sprawiają, że duża część tych ataków to "mięsne szturmy". Tym niemniej Ukraińcy też nacierają, też miewa to postać rodem z sowieckiej sztuki operacyjnej, nade wszystko jednak to na pozycje obrońców spada gęstszy ogień artyleryjski, a od kilkunastu miesięcy po kilkadziesiąt KAB-ów dziennie. Nie wszystkie bomby trafiają, ale jedna może zabić i zranić nawet cały pluton - co nie raz już miało miejsce i o czym donoszą sami żołnierze i weterani.