Rosja przy pomocy statku testuje NATO? Na pokładzie ładunki wybuchowe

Zmierzająca do portu Las Palmas na Majorce jednostka wypłynęła z rosyjskiego portu Kandałaksza w obwodzie murmańskim, ale osiadła na mieliźnie. Mimo to statek przepłynął 1600 km z uszkodzeniami, zanim dotarł do Tromsoe w północnej Norwegii, gdzie odmówiono mu pozostania.