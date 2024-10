Koreańscy żołnierze w Rosji. Kreml zabiera głos

Pieskow odniósł się także do zacieśniającej się współpracy między krajami. Według niego Rosja ma "suwerenne prawo" do rozwijania stosunków we wszystkich dziedzinach. - Nie powinno to nikogo niepokoić, ponieważ ta współpraca nie jest skierowana przeciwko krajom trzecim. Będziemy tę współpracę nadal rozwijać - powiedział rzecznik Kremla.