Skończyli w "kotle". Rosja odzyskuje tereny wokół Kurska

"Ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w obwodzie kurskim nie jest najlepsza" - ocenili cytowani przez "The New York Times" analitycy wojskowi z ukraińskiego projektu mapowania działań wojennych Deepstate. Ich zdaniem siły ukraińskie "podejmują działania stabilizacyjne, ale odzyskanie tego, co zostało utracone, jest niezwykle trudne".