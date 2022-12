Rzecznik rządu o Czarnku. Co ze zwolnieniami nauczycieli?

Co mówił Przemysław Czarnek?

W Radiu Zet minister edukacji był pytany o to, czy w przyszłym roku dojdzie do zwolnień nauczycieli. - Nie, jeszcze nie w przyszłym roku, ale w perspektywie dwóch, trzech lat na 100 proc. tak, zwłaszcza w szkołach średnich. Wiedzą to dyrektorzy liceów, choćby takich jak w Prudniku, którzy nie zatrudniają dodatkowo nauczycieli. Wolą dać nadgodziny nauczycielom, dlatego że to powoduje, że później nie trzeba będzie tych nauczycieli zwalniać - powiedział minister w wywiadzie, który wywołał tak szeroką reakcję.