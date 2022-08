Rosjanie w nocy zamknęli most. "Chcą potajemnie uciec"

Ukraińskie media poinformowały, że Most Krymski jest zamknięty od godziny 22:00 we wtorek do godziny 6:00 rano w środę. Rosjanie mieli rozpowszechnić wśród ludzi fałszywe informacje, że w nocy dojdzie do rzekomego ataku na Krym ze strony Ukrainy. Ogłoszono, że "obrona przeciwlotnicza będzie działać", dlatego most musi zostać zamknięty, aby "chronić ludność".