Rosjanie uciekają z Krymu. Tłok na kolei i na Moście Krymskim

Wojna wkroczyła na Krym na dobre. We wtorek 9 sierpnia doszło do eksplozji w bazie lotniczej Saki. Z kolei we wtorek 16 sierpnia wybuchł wojskowy skład w rejonie miasta Dżankoj. Rosyjski "Kommiersant" podał także, że tego samego dnia doszło do eksplozji w bazie lotniczej Gwardejskoje koło Symferopola.