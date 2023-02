"Rosjanie będą chcieli zniszczyć Ukrainę". Tak Putin może widzieć zwycięstwo

Orędzie Putina tuż przed rocznicą wojny

W najbliższy wtorek (21 lutego) Władimir Putin wygłosi orędzie do Zgromadzenia Federalnego, czyli Dumy Państwowej i Rady Federacji. Gościni podcastu "One mają głos", analityczka PISM Anna Maria Dyner, podkreśla, że w przemówieniu prezydenta usłyszymy to, co słyszeliśmy już wcześniej. - Może z naciskiem na większe zjednoczenie państwa rosyjskiego. I podkreślenie, że Rosja toczy w Ukrainie wojnę z państwami zachodnimi i NATO, które - w zasadzie, patrząc na rosyjską narrację - wypowiedziały wojnę Rosji - ocenia.