Przemyślana prowokacja Rosjan blisko Polski. Eksperci nie mają złudzeń

"To rejon naszej odpowiedzialności lotniczej"

Gen. Tomasz Drewniak, były inspektor sił powietrznych, w rozmowie z Wirtualną Polską podkreśla, że to, co wydarzyło się w poniedziałek, to standardowa sytuacja. - Polska przestrzeń powietrzna to jest to, co jest nad Polską plus 12 mil w stronę morza. Tak wygląda granica w powietrzu. Ponadto Morze Bałtyckie jest podzielone na obszary i Polska zarządza jego częścią. Nie może być przerwy - ktoś musi to kontrolować, wydawać zgodę na przeloty. Jeśli w sektorze pojawiają się samoloty, polskie radary je widzą - mówi generał.