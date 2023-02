Alert szybkiego reagowania. Rosyjskie samoloty zbliżały się do Polski

F-35 w Polsce

W Polsce od lutego do kwietnia stacjonuje osiem holenderskich F-35. Cztery z tych myśliwców są dostępne w bazie lotniczej w Malborku do obserwacji przestrzeni powietrznej NATO nad Europą Wschodnią. W razie potrzeby dwa samoloty mogą wystartować w ciągu kilku minut, aby przechwycić inny samolot. Dzieje się tak na przykład, gdy samolot zbliża się do przestrzeni powietrznej NATO bez identyfikacji. Dwa F-35 stoją w rezerwie do tego zadania.