Rosja, Węgry dwa bratanki. Czyli w co teraz grają Putin i Orban

Te wymienione przez panią elementy stosunków dwustronnych Węgry podają jako dowód znakomitych relacji. Tak naprawdę poza wymiarem politycznym nie mają one większego znaczenia. Świadczy o tym chociażby to, że zakupiony i stosowany na Węgrzech Sputnik V nie został dopuszczony do użytku przez Europejską Agencję Leków. Co więcej, WHO zawiesiło jego weryfikację.