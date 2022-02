Biden wysyła wojsko do Polski. "Putin będzie szukał rozpaczliwie wyjścia z sytuacji"

- To, co jest niezwykle istotne i co powinniśmy odbierać jako pozytyw, to wsparcie Stanów Zjednoczonych dla krajów znajdujących się na wschodnie flance NATO. Do Polski przylecą żołnierze 82. Dywizji Powietrznodesantowej, a do Rumunii trafią amerykańskie wojska przesunięte z innych krajów europejskich - tłumaczy wojskowy.