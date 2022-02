Charków szykuje się na wojnę. "Odprawię tylko dziecko"

"Byłaby to bratobójcza wojna"

Dmytro pracuje w branży IT. W 2014 był na Majdanie, gdzie został wolontariuszem. Rok później przyszedł na pierwsze ćwiczenia. Trzydziestokilkulatek w razie "w" spakował już "trwożną walizkę", czyli bagaż na wypadek rosyjskiego ataku. Niemal wszystkie ukraińskie media radzą, co mieć pod ręką w przypadku szybkiej ewakuacji. - Putin otoczył Ukrainę ze wszystkich stron, ale myślę, że sam jeszcze nie wie, co zamierza zrobić. Kto by tam czytał, co on ma w głowie.