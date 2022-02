Die Welt: Putin przygotowuje się do aneksji samozwańczych republik na wschodzie Ukrainy

Republiki są od lat skrycie anektowane przez Moskwę

Samozwańcze republiki, które zgodnie z prawem międzynarodowym należą do Ukrainy, od dawna są pod rosyjskim protektoratem i to Kreml ustala tam zasady. Moskwa zastąpiła początkowych przywódców rebelii posłusznymi biurokratami, którzy wypełniają polecenia "wielkiego brata". Eksperci szacują, że utrzymanie obu republik kosztuje Kreml rocznie około miliarda euro. Pieniądze mają być przekazywane w postaci subsydiów, finansowanych z tajnych pozycji budżetu państwa. Ma to być doraźny koszt podtrzymywania niestabilności Ukrainy.