Ukraina chce odzyskać Krym? Szef rady bezpieczeństwa komentuje

Zdaniem Daniłowa dla Ukrainy sprawa Krymu i części obwodów donieckiego i ługańskiego w Donbasie nie jest zamknięta. - To nasza ziemia i spokojnie, w sposób wyważony będziemy robić wszystko, by Krym, jak i okupowane terytoria obwodów donieckiego i ługańskiego, wróciły do domu. I na pewno to zrobimy. W jaki sposób? To będzie zależeć od nas - przekonywał.