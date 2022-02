Samotność Putina. Wokół niego zostali tylko potakiwacze, którzy do wojny prą z całych sił [ANALIZA]

Jest to dziś zresztą najważniejsze pytanie - czy to, co robi rosyjski przywódca i jak podejmuje decyzje, jest tylko teatrem czy realną groźbą? Historia uczy, a Zachód tę kosztowną lekcję odrobił po I wojnie światowej, że zgromadzenie przy granicy przeciwnika olbrzymich sił prowadzi do usztywnienia stanowisk. Zwykła logika polityczna, gdy kalkuluje się zyski i straty, zostaje wyparta przez logikę militarną, zwłaszcza że w takiej sytuacji łatwo o prowokacje. A od tego tylko jeden krok do wojny. I na razie wydaje się, że Zachód zrozumiał tę prawdę, dając do zrozumienia Kremlowi, że za agresję przyjdzie mu zapłacić ogromną cenę.