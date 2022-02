Ukraiński dyplomata ujawnia, jak Putin znalazł się w potrzasku. "Może zostać sam" [ANALIZA]

Zdaniem sekretarza stanu USA Anthony'ego Blinkena problem Ukrainy wykracza daleko poza samą Ukrainę. Co prawda tzw. Stara Europa odnosiła się sceptycznie do tezy Ukrainy, że jesteśmy wschodnim przyczółkiem cywilizacji europejskiej i że Rosja niszczy porządek światowy uformowany po upadku Imperium Zła. Ale my w to naprawdę wierzymy, że choć wszystkie dostępne rosyjskie siły bojowe wydają się być skierowane przeciwko nam, to tak naprawdę wymierzone są one w państwa członkowskie NATO.