Noblistki krytykują Niemcy. "Kompromitacja"

Aleksiejewicz zastrzega, że nie wszystkie problemy da się wyjaśnić fenomenem Putina. - To także sprawa społeczeństwa. Kto tak długo był zamknięty, jak my w czasach zimnej wojny, ten nie wie, co to znaczy być wolnym. Co pozostało po tej dyktaturze? Nie tylko zniszczone drogi i zniszczona gospodarka, lecz także zniewoleni ludzie - mówi