Rosja słabnie nie tylko w Ukrainie. Chiny są gotowe, by to wykorzystać [OPINIA]

Część analityków złośliwie komentuje, że pomoc Chin ogranicza się właściwie wyłącznie do kupowania rosyjskich surowców po bardzo korzystnych dla Pekinu cenach. Owszem, w sytuacji, gdy opartej na eksporcie surowców rosyjskiej gospodarce został ograniczony dostęp do zachodnich rynków, znalezienie alternatywnego kupca było kluczowym wyzwaniem dla Moskwy, więc fakt, że Chińczycy chcą płacić za rosyjskie surowce jest jakąś formą pomocy. Tylko że Chińczycy nie robią tego charytatywnie, dbają przy okazji o swoje interesy, nie wahają się wykorzystywać tego, że to Rosjanie są bardziej zdeterminowani do tego, by sprzedać, niż oni, by kupić.