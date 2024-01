Rekordowa liczba prób samobójczych wśród najmłodszych. Eksperci apelują

Przedstawiciel Fundacji dodaje, że nadal musimy działać na rzecz tzw. referencyjności 0. Co to oznacza? Potrzebny jest nie tylko kolejny szpital i oddział, ale również pomoc ambulatoryjna, pomoc psychologiczna, środowiskowa, profilaktyka, psychoedukacja. - Eksperci i ekspertki są zgodni, że ogromną większość tych statystyk można zatrzymać właśnie za pomocą "poziomu zero" - komentuje.