Rekonstrukcja rządu. Przewodniczący komisji śledczej ds. VAT przymierzany na szefa MSWiA

Poseł Marcin Horała, szef sejmowej komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT i były kandydat PiS na prezydenta Gdyni, jest na giełdzie nazwisk potencjalnych następców ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego – dowiedziała się Wirtualna Polska.

– Gdyby pan mógł zajrzeć do mojej głowy, to by pan znalazł jakieś nazwiska. Ale proszę wybaczyć, będę dyskretny – tak w sobotę tydzień temu Jarosław Kaczyński odpowiedział na pytanie Krzysztofa Ziemca w RMF FM, kto zastąpi na stanowisku startującego w wyborach do Parlamentu Europejskiego szefa MSWiA.