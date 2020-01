Radosław Sikorski: zakałapućkali się z tym nacjonalizmem i Polska na tym traci

- Założę się o butelkę szampana, że pozwu nie będzie - mówi Radosław Sikorski, europoseł Koalicji Europejskiej, komentując zapowiedź Beaty Szydło. Były szef polskiej dyplomacji krytykuje też politykę zagraniczną PiS. - To koszmar - ocenia.

- Realizacja jest gorsza od choroby. Tak jak szczucie na UE, to zostawi trwałe ślady. To jest antypaństwowe - dodał polityk.

Radosław Sikorski pytany był również o ocenę polityki zagranicznej obozu Zjednoczonej Prawicy i rezygnację przez prezydenta Andrzeja Dudy z wyjazdu na uroczystości do Izraela. - To trudna sprawa. Tak się zakałapućkali z tym nacjonalizmem, że Polska na tym traci - mówił.

- To że ta ekipa dała się wmanewrować w sytuację, w której Polska jest pod pręgierzem Izraela w rocznicę wyzwolenia obozu to jest koszmar polskiego dyplomaty, a im się to udało - stwierdził gość TOK FM. Zauważył, że polska "narracja jeszcze się trzyma", bo podtrzymują ją Niemcy i Parlament Europejski.