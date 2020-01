Wybory na szefa PO. Boty i fejk-konta w kampanii internetowej kandydatów. Sztaby zarzucają sobie "brudną grę"

Rywalizacja o przywództwo w Platformie Obywatelskiej wchodzi w decydujący etap. Walka się zaostrza, w partii rośnie nieufność, a sztaby wyborcze poszczególnych kandydatów – zauważają obserwatorzy – mają chwytać się nieuczciwych metod. Lista wzajemnych zarzutów jest długa.

– Mimo to ktoś z jego otoczenia to inicjuje i rozsiewa – przekonuje nas polityk bliski Budce.

Jak przyznaje, o sprawie fałszywych botów w wewnętrznej kampanii na szefa PO dowiedziała się we wtorek rano. – Jeśli ktoś z naszego środowiska mówi panu redaktorowi, że mam coś wspólnego z nieuczciwą grą, to jest mi po prostu bardzo przykro. Wszyscy powinniśmy skupić się na walce z prawdziwym przeciwnikiem, jakim jest PiS, a nie słać na siebie donosy – przekonuje posłanka Platformy. Jak dodaje, historie opowiadane przez polityków PO wiążące ją z botami i fejk-kontami są "wyssane z palca".

Jeden z liderów sztabu wyborczego Tomasza Siemoniaka tłumaczy WP: – Też widziałem te fejk-konta, bo ktoś wysłał skany do Tomka, kiedy ten był w trasie. Nie mamy z tym nic wspólnego. Sam się wkurzam, bo ktoś robi niedźwiedzią przysługę Siemoniakowi. Wysłałem kilka wiadomości do bardziej "aktywnych komentatorów" na Facebooku, że jeśli to ich sprawka, to niech sobie odpuszczą.