Wybory prezydenckie 2020. Igor Ostachowicz i Sławomir Nowak wracają. Ludzie Tuska zrobią kampanię Kidawie-Błońskiej

Byli najbliżsi współpracownicy Donalda Tuska z czasów jego premierostwa mają odpowiadać za wizerunek i pomysły kandydatki Platformy Obywatelskiej w kampanii prezydenckiej – dowiaduje się WP.

Kilka dni temu, Sejm. Przy wejściu do budynku parlamentu w kolejce ustawia się niewidziany tu od lat Sławomir Nowak, były minister w rządzie PO-PSL, jeden z najbliższych doradców Donalda Tuska. "Bohater" afery podsłuchowej, pogrążony przez media niewpisaniem do swojego oświadczenia majątkowego luksusowego zegarka. Od 6 lat poza Platformą Obywatelską i polską polityką.

. – Proszę pokazać legitymację prasową – stanowczo zwraca się do Nowaka strażnik kontrolujący wszystkich wchodzących do Sejmu. Na twarzach świadków tej sytuacji – głównie dziennikarzy – uśmiechy na twarzach. – Ale ja nie mam legitymacji prasowej – odpowiada kulturalnie strażnikowi lekko zmieszany Nowak. – To jak pan chce tu wejść? – pyta wieloletniego posła i byłego ministra w kancelariach prezydenta i premiera nieświadomy niczego strażnik marszałkowski.