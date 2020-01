PiS z największym wzrostem. Partia Jarosława Kaczyńskiego deklasuje rywali

Prawo i Sprawiedliwość cieszy się niezwykłą popularnością. Świadczą o tym najnowsze wyliczenia - od momentu, gdy partia zaczęła wygrywać wybory, drastycznie wzrosła liczba członków ugrupowania. W ciągu 4 lat o 100 procent.

Najbardziej prominentni "nowi" członkowie Prawa i Sprawiedliwości to m.in. premier Mateusz Morawiecki (zapisany w marcu 2016 roku), czy sędzia Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Piotrowicz (który złożył legitymację po włączeniu do sędziowskiego gremium). Do ugrupowania dołączyła także była dziennikarka Joanna Lichocka.