Biedroń: nie zniosę kolejnych pięciu lat w Polsce PiS

Kandydat Lewicy na Prezydenta RP, europoseł Robert Biedroń, mówił w Sopocie: - W Słupsku zacząłem od 4 procent poparcia i wygrałem. Kwaśniewski też miał 8 procent na starcie i stał naprzeciw Wałęsy - noblisty. Ale nie poddał się. Ja też się nie poddam!

Sopot to trzeci – po Słupsku i Lęborku - przystanek na trasie kampanii prezydenckiej Roberta Biedronia .

Jego spotkanie z wyborcami w modnym pubie Dwie Zmiany przy Monciaku w Sopocie pozbawione było jednak treści merytorycznych. Była to raczej okazja, żeby zrobić sobie z Biedroniem zdjęcie. On sam skupił się bardziej na wiecowym zagrzewaniu swoich zwolenników do zaangażowania politycznego: