PiS wycofa się z ustawy represyjnej? "Jarosław Kaczyński chce zatrzymać złe zmiany"

- Prezes PiS powinien przyznać: zrobiliśmy błąd. Szacunek dla demokracji wymaga zrobienia kroku do tyłu i powrotu do rządów prawa - mówi prof. Jadwiga Staniszkis. Według polskiej socjolog partia rządząca może wycofać się z ustawy dyscyplinującej sędziów.

- Znam Jarosława Kaczyńskiego od wielu lat, od czasów studenckich, i widzę po jego twarzy, że próbuje to zrobić. Myślę, że wydarzy się coś, co przywróci niezależność sądom - oceniła w rozmowie z "Faktem" Jadwiga Staniszkis. Profesor socjologii dodaje, że obecny czas dla prezesa PiS może okazać się przełomowy. - Kaczyński chce zatrzymać złe zmiany, nie niszcząc przy tym swojego autorytetu i opinii o tych, którzy są wykonawcami zmian - dodała.

Staniszkis nie ma także wątpliwości, że prezes PiS na nowo wróci do polskiego życia publicznego. - Gdy upora się z problemem z kolanem, wróci do aktywnej polityki. Na emeryturę jeszcze się nie wybiera, bo polityka to całe jego życie. To człowiek wybitny, ale głęboko nieszczęśliwy - ocenia profesor. Przyznała też, że Kaczyński staje się coraz bardziej samotny.