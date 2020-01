Wybory prezydenckie 2020. "Andrzej Duda jest na gwizdek prezesa PiS"

- Andrzej Duda zrzucił maskę i pokazał, że jest wiernym sługą Jarosława Kaczyńskiego - ocenił ostatnią wypowiedź prezydenta o sędziach Michał Kamiński. Wicemarszałek Senatu dodał, że Polska zmierza w kierunku "tyranii".

- W Polsce jest zagrożona nie tylko demokracja. To, co dzieje się dziś w Polsce, to dokładnie to, co ludzie nazywali w antyku tyranią, czyli władzą jednego człowieka nieokraczoną żadnymi prawami - mówił w Radiu ZET Michał Kamiński.