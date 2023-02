Putin rozpoczął festiwal obietnic. Tak kusi "mięso armatnie"

Najważniejszą kwestią, o której wspomniał Putin, jest niewliczanie czasu potrzebnego na dojazd do długości urlopu. 14 dni będzie liczone dopiero od chwili przybycia do rodzinnej miejscowości. Na przykład żołnierzowi 64. Brygady Zmechanizowanej ze składu Wschodniego Okręgu Wojskowego, która walczy w Donbasie, dojazd pociągiem do rodzinnego Ussuryjska zajmie siedem dni. W ten sposób dwutygodniowy urlop przedłuży się do 28 dni. I tak dwa razy w roku.