Para z dziećmi w domku z ogródkiem. Wstrząsające odkrycie TOZ

Gnieźnieński Oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami otrzymał informację, że niedaleko Miłosławia doszło do zabicia i zakopania psa. Działacze podjęli interwencję.

"Początkowo daliśmy się nabrać na piękne słowa, para mieszkająca w domu z ogródkiem i dziećmi zaprzeczyła tym informacjom. Mieli psy – 3 nieszczególnie zadbane, ale my nie jesteśmy od tego, by je odbierać, tylko żeby POMAGAĆ! Daliśmy szansę na poprawę, wydaliśmy zalecenia, które właściciele zobowiązali się wykonać. Miało być prosto – mieliśmy wrócić na kontrolę i sprawdzić, czy warunki psów się polepszyły" – zrelacjonowali działacze.

Jak jednak wyjaśnili przedstawiciele organizacji, mimo że odjechali z terenu posesji, to nadal mieli wątpliwości. Postanowili wrócić na miejsce. Doszło do szokującego odkrycia. Wykopali z ziemi psa z przywiązanym do szyi sznurkiem.