Wypadek kolejowy w Wielkopolsce. Pociąg uderzył w tył ciężarówki

Do wypadku doszło 8 stycznia rano. Informacje o zdarzeniu spłynęły do służb, konkretnie PSP w Pile, przed ósmą rano. Jak poinformowano, doszło do zderzenia szynobusa oraz samochodu ciężarowego w miejscowości Szydłowo. Po przybyciu na miejsce zdarzenia straży pożarnej stwierdzono, że szynobus uderzył w tylną część ciężarówki, która znajdowała się na przejeździe kolejowym.