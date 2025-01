Karol Nawrocki w służbowym aucie IPN. "Złapany na gorącym uczynku"

Karol Nawrocki, prezes IPN i kandydat na prezydenta, został przyłapany na korzystaniu ze służbowego samochodu IPN do celów kampanii wyborczej. Jak ujawnił "Fakt" pojechał nim w środę na spotkanie z przedsiębiorcami.

Serwis fakt.pl przypomina, że już w grudniu informował o kontrowersyjnych działaniach prezesa IPN, a jednocześnie popieranego przez PiS kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego. Zamiast brać urlop, korzystał z delegacji służbowych, by realizować swoje kampanijne cele.

- Karol Nawrocki nie bywa w pracy i to nas martwi. Jest albo w delegacji, albo jest nieobecny. A w tym czasie, kiedy jest w delegacji, w internecie, w social mediach, ale także w mediach tradycyjnych pojawiają się relacje z jego aktywności politycznej, co jest niedopuszczalne - komentował wówczas tę sprawę dla "Faktu" Maciej Wróbel z KO.

Okazuje się, że nie jest to jedyne budzące kontrowersje zachowanie Nawrockiego.

Jako prezes IPN ma on możliwość korzystania ze służbowego auta do celów związanych z pełnioną przez niego funkcją. Serwis fakt.pl, korzystając z zapisów ustawy O dostępie do informacji publicznej, uzyskał numery rejestracyjne aut, z których korzysta Instytut.

Służbowe auto IPN w kampanii wyborczej

Wśród tych aut jest m.in. Skoda Superb o numerze WE 6L707. Dziennikarze serwisu odkryli, że właśnie tym autem Nawrocki przyjechał w środę spotkanie z przedsiębiorcami w Warszawskim Centrum Konferencyjnym Zielna.

Spotkanie to, jak wynika z jego zapowiedzi na oficjalnym profilu kandydata na prezydenta, nie miało nic wspólnego z działalnością IPN. Miało być pierwszym z cyklu spotkaniem "kandydata na Prezydenta RP" dotyczącym gospodarki i przedsiębiorców.

Serwis stwierdza, że nie była to pierwsza sytuacja, kiedy samochód należący do IPN zawiózł Nawrockiego na wydarzenia związane z działalnością polityczną. Pod koniec listopada samochód o numerze rejestracyjnym WD 2584T podwiózł obywatelskiego kandydata na wywiad do siedziby Telewizji Republika. Rozmowa związana była wyłącznie z prezydencką kandydaturą Nawrockiego.

- Wygląda na to, że został pan Karol Nawrocki złapany na gorącym uczynku, złapany za rękę. My mieliśmy takie przypuszczenie, że wykorzystuje swój urząd funkcję prezesa IPN do tego, aby prowadzić kampanię wyborczą, aby optymalizować koszty związane z prowadzeniem kampanii wyborczej - skomentował te ustalenia serwisu fakt.pl Patryk Jaskulski z KO.