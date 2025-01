Mocne słowa o Macierewiczu. "Sabotaż w polskiej armii"

- Jedną z pierwszych decyzji, którą podjął Antoni Macierewicz, kiedy objął urząd ministra obrony narodowej, a stało się to 16 listopada 2015 r., był to sabotaż w polskiej armii, który polegał na tym, że zrezygnowano z zakupu mundurów dla polskiego wojska - stwierdził w Sejmie wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.

Podczas serii pytań bieżących poseł KO Marcin Bosacki zauważył, że dopiero w tym roku polscy żołnierze dostaną nowe hełmy i przestaną używać starych, metalowych. - Dopiero w tym roku dostaną zimowe kurtki - dodał.

Zapytał ministra obrony narodowej, dlaczego PiS nie zrobił tego w czasach swoich rządów. - Czy była to biurokratyczna mordęga, czy brak finansów, czy też odpowiedzialni za to byli ci ludzie, mówię o panu Misiewiczu i Macierewiczu, którzy wówczas zajmowali się innymi sprawami, czyli atakami na centrum kontrwywiadowcze NATO w Warszawie albo zrywaniem kontraktu na helikoptery, czego skutki Polska niestety przeżywa do dzisiaj? - dopytywał poseł Bosacki.

- To, co zastaliśmy rok temu, kiedy objęliśmy rządy, to był rozpaczliwy obraz, brakowało podstawowego wyposażenia, takiego jak mundury polowe, jak karimaty, już nie mówiąc o butach, celownikach, optoelektronice. Braki były gigantyczne - mówił odpowiadając na pytanie Bosackiego wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.

- Na granicy, o której tak wiele mówiliśmy, o której przez dwa lata mówiła poprzednia władza, nie pomyślano o tym, by żołnierzy wyposażyć w peleryny przeciwdeszczowe - podał jako przykład braków w wyposażeniu żołnierzy wiceminister Tomczyk. - Żołnierz, który przy -20 st. Celsjusza stał na Podlasiu na granicy nie miał kurtki zimowej. To nie jest chyba specjalne odkrycie, że w Polsce jest zima. Zamiast kurtki zimowej miał polar i tzw. ceratex. Nie mylić z Gore-texem, bo to żołnierze wymyślili tę nazwę i ona odpowiednio oddaje jakość tego materiału - dodał.

"Żołnierze walczyliby w dresach"

- Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, pomimo posiadania środków finansowych na zakupy mundurów w roku 2016 i w roku 2017, czyli za rządów Antoniego Macierewicza, nie otrzymał zgody kierownictwa MON na zakup mundurów polowych. Żebyśmy sobie wyobrazili, z czym to się wiązało. Jesteśmy dwa lata po aneksji Krymu. Gdyby, nie daj Boże, doszło do jakiegoś konfliktu zbrojnego, to, mówiąc wprost, żołnierze Wojska Polskiego musieliby uczestniczyć w działaniach zbrojnych w dresach - mówił wiceminister Tomczyk.