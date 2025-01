Dwa razy się księdzu udało, za trzecim się wyrwała. Dyrektor wezwał policję

- Usiłował doprowadzić małoletnią uczennicę do poddania się innym czynnościom seksualnym poprzez dotknięcie ręką jej piersi, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na postawę pokrzywdzonej oraz dwukrotnie doprowadził ją do poddania się innym czynnościom seksualnym polegającym na dotykaniu ręką jej piersi. W chwili zdarzeń pokrzywdzona nie miała ukończonych 15 lat - poinformowała prokurator Karolina Stocka-Mycek z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Prokuratura skierowała już do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. Ksiądz nie przyznaje się do winy. Ma dozór policji - musi dwa razy w miesiącu pojawiać się w komisariacie policji. Ma też zakaz kontaktowania się w jakikolwiek sposób z pokrzywdzoną i zbliżania się do niej na odległość 50 metrów. - Za zarzucany czyn oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności od lat 2 do 15 - dodaje Karolina Stocka-Mycek.