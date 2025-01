Oto najwolniejsze miasto w Polsce. Jedzie się tu średnio 20 km/h

Pokonanie 10 kilometrów w komunikacyjnym szczycie zajmuje we Wrocławiu 28 minut i 56 sekund. To najgorszy wynik w Polsce. Oznacza to, że przez miasto jedzie się ze średnią prędkością 20,7 km/h. To dziesiąte najwolniejsze miasto Europy. W korkach mieszkańcy tracą aż 107 godzin rocznie. To wyniki corocznego raportu firmy TomTom, zbierającej dane z samochodowych nawigacji.