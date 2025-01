Wyjdą na ulice Warszawy. 10 tys. ludzi na ulicach

Przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności, Dominik Kolorz, podkreśla, że brak alternatywy dla węgla może prowadzić do problemów z dostawami prądu.

Protestujący sprzeciwiają się likwidacji elektrowni węglowych, takich jak Elektrownia Rybnik, której zamknięcie planowane jest na 2025 r. Związkowcy obawiają się, że decyzje te mogą prowadzić do wzrostu cen energii i problemów z jej dostępnością. Kolorz zaznacza, że umowy społeczne powinny być respektowane.

- My tak naprawdę jedziemy protestować, a też zarazem walczyć o to, żeby w polskich domach był prąd i był tani prąd, bo wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że transformacja energetyczna, a przede wszystkim Zielony Ład to jest droga, która prowadzi donikąd. Mamy w Europie najdroższy prąd na świecie, mamy bardzo poważny kryzys gospodarczy w całej Europie (...) - powiedział szef śląsko-dąbrowskiej "S" w porannej rozmowie na antenie Polskiego Radia Katowice.